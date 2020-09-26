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В Роспотребнадзоре назвали причину роста случаев коронавируса в России

В Роспотребнадзоре назвали причину роста случаев коронавируса в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Рост заболеваемости коронавирусом в России прежде всего связан с несоблюдением мер профилактики. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», — заявила Попова.

Как заявил ранее директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, рост числа заразившихся COVID-19 в России связан с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью».

По последним данным, за сутки в России зафиксировано на 7 523 случая заражения коронавирусом. Число вылечившихся возросло на 6 004. За сутки в России от COVID-19 скончались 169 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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