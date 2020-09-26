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В России хотят проводить винодельческие ярмарки

В России хотят проводить винодельческие ярмарки

На территории регионов России могут появиться двухнедельные ярмарки отечественных вин, где разрешат рекламу вина, а также дегустацию российской продукции и вина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

На сегодняшний день производителям вин из ЕАЭС разрешается демонстрировать свой товар только на выставках пищевой продукции и выставках организаций общественного питания. Авторы законопроекта же предлагают дать им определённый простор для рекламы своей продукции и разрешить ее на специализированных ярмарках. Напомним в ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.

Помимо этого, в действующем законодательстве не содержится определение понятия «специализированные ярмарки винодельческой продукции». Что ограничивает и создаёт серьёзные препятствия для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые хотят заниматься продвижением своей винодельческой продукции на рынке, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Новый же документ закрепит такое определение — специализированной ярмаркой винодельческой продукции будет считаться торговое мероприятие, со сроком проведения не более 14 календарных дней. На нём ведётся розничная продажа винодельческой продукции и безвозмездная раздача образцов такой продукции для дегустации. Сто процентов торговых мест на таких ярмарках должно быть отведено производителям их стран — членов ЕАЭС.

При этом продажа и дегустация допускается только вин, которые произведены из выращенного на территории этих государств винограда. Помимо этого, можно будет проводить дегустацию и продажу вин ЕАЭС при проведении ярмарок на оптовых и розничных рынках, допускается продажа с нестационарных торговых объектов. Снимаются требования к стационарным производственным и складским помещениям, которые находятся в аренде или собственности. Отметим, что Госдума приняла документ в первом чтении на одном из июльских заседаний.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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