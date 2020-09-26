Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России ожидается снижение добычи угля в России на 10,5%

В России ожидается снижение добычи угля в России на 10,5%

Министерство экономического развития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% — до 395 миллионов тонн. Об этом говорится в опубликованном трехлетнем макроэкономическом прогнозе ведомства.

В документе сказано, что ожидаемый объем добычи в текущем году оценивается на уровне 395 миллионов тонн (-10,5%). Снижение производства связано с низкими мировыми ценами на уголь и продолжением тенденции по сокращению объемов закупок рядом ключевых европейских потребителей.

По результатам прошлого года добыча угля в стране составила 439,2 миллиона тонн. Более половины добычи было обеспечено Кузнецким угольным бассейном.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году падение добычи замедлится до 1,1%, в 2022 году — до 0,3%, а в 2023 году снижение будет нулевым.

В документе сказано, что в среднесрочном периоде ожидается сохранение мировых тенденций по снижению объемов потребления угля и переориентации на потребление наиболее калорийных марок угля.

Также в прогнозе Минэкономразвития сказано, что восстановление добычи российской нефти до рекордного уровня ожидается только в 2023 году.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эксперт рассказал, как повлияет на курс рубля выплата налогов
Эксперт рассказал, как повлияет на курс рубля выплата налогов
Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области
Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области
Возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски приняла участие в показе Hugo Boss вместе с Ириной Шейк
Возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски приняла участие в показе
Придется раскошелиться. Анонсирован рост тарифа на электроэнергию
Придется раскошелиться. Анонсирован рост тарифа на электроэнергию
Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков Ан-26 под Харьковом
Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков Ан-26 под Харьковом
Юношеский симфонический оркестр Башмета отправляется в турне по России
Юношеский симфонический оркестр Башмета отправляется в турне по России
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2020 года
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2020 года
На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла девочка
На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла
Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала суперзвездой в сети
Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала
В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии
В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии
Гендиректор "Самбо-70" после критики Плющенко "разнес" систему переходов фигуристов
Гендиректор "Самбо-70" после критики Плющенко "разнес" систему
ВСУ на Донбассе начали применять минометы — перемирия больше нет
ВСУ на Донбассе начали применять минометы — перемирия больше нет

Топ на сегодня

Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
В Москве комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает на профориентационный фестиваль для подростков
В Москве комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает на
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача

Еще по теме

Добыча угля на Украине рухнула на миллионы тонн
Новак рассказал о росте добычи угля в 2020 году
Прогноз: добыча угля в России к 2019 году вырастет до 395 миллионов тонн
Евраз ждет роста угледобычи в 2016 году на 8,3%