В России ожидается снижение добычи угля в России на 10,5%

Анастасия Иванова

Министерство экономического развития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% — до 395 миллионов тонн. Об этом говорится в опубликованном трехлетнем макроэкономическом прогнозе ведомства.

В документе сказано, что ожидаемый объем добычи в текущем году оценивается на уровне 395 миллионов тонн (-10,5%). Снижение производства связано с низкими мировыми ценами на уголь и продолжением тенденции по сокращению объемов закупок рядом ключевых европейских потребителей.

По результатам прошлого года добыча угля в стране составила 439,2 миллиона тонн. Более половины добычи было обеспечено Кузнецким угольным бассейном.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году падение добычи замедлится до 1,1%, в 2022 году — до 0,3%, а в 2023 году снижение будет нулевым.

В документе сказано, что в среднесрочном периоде ожидается сохранение мировых тенденций по снижению объемов потребления угля и переориентации на потребление наиболее калорийных марок угля.

Также в прогнозе Минэкономразвития сказано, что восстановление добычи российской нефти до рекордного уровня ожидается только в 2023 году.