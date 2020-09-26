В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии

Лидия Мартынова

Форум регионов России и Белоруссии состоится в полном объеме, но в режиме видеомоста из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости один из участников форума, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.





"Делегация Совета Федерации примет в полном… составе участие во всех мероприятиях форума, белорусская делегация тоже, но делегации будут участвовать в мероприятии в режиме видеомоста", - пояснил он.

По словам Тимченко, такое решение принято исходя из ситуации по коронавирусу, чтобы не подвергать коллег риску.

Совете федерации, где будут проходить мероприятия форма в режиме видеомоста", - сказал сенатор.