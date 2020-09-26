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В Украине новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Украине новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине продолжается стремительное распространение коронавирусной инфекции. Так, за минувшие сутки диагностировали 3833 новых случая COVID-19. Это следует из данных СНБОУ.

Также за сутки 76 больных коронавирусной болезнью умерли и 1740 — выздоровели.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве — 447 человек. 8 больных в столице умерли, 132 человека выздоровели. Также 380 случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской области, 284 — в Тернопольской, 264 — в Одесской. 201 случай заболевания обнаружили в Днепропетровской области.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что среди заболевших коронавирусной болезнью в столице 42 детей. Всего заболели 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет, а также 21 девочка от 1 года до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16 лет.

«Заболели, в частности, 14 медиков. Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6387 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 66», — написал мэр Киева.

Как писали «ФАКТЫ», ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украине грозит коллапс из-за пандемии коронавируса: в стране по-прежнему не работают с контактными лицами, люди продолжают рисковать в переполненном общественном транспорте, а детсады, школы и больницы не оснащены вентиляцией.

Он считает, что количество новых выявленных случаев ни о чем не говорит, ведь важно то, сколько коек в больницах на сегодняшний день предназначено под прием тяжелых больных COVID-19 и какой процент из них занят.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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