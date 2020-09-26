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Водителей предупредили о проблемах на трассе Киев — Харьков в связи с авиакатастрофой в Чугуеве

Водителей предупредили о проблемах на трассе Киев — Харьков в связи с авиакатастрофой в Чугуеве

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харьковской области продолжается ликвидация последствий смертельной авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября на дороге Киев-Харьков-Довжанский.

Движение на участке международной трассы км 533 — км 534 осложнено, движение организовано по встречной полосе в двух направлениях, сообщило харьковское управление Укравтодора.

Появилась карта заторов.

Водителей просят не препятствовать сотрудникам ГСЧС и полиции, работающим на месте трагедии.

Самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины потерпел крушение вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров), одного курсанта не допустили к выполнению полета. Погибли 25 человек, выжили двое, поиски остальных продолжаются.

В Харьковской области 26 сентября 2020 объявили днем траура.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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