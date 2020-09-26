Возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски приняла участие в показе Hugo Boss вместе с Ириной Шейк

Вадим Карасев

Из-за эпидемии коронавируса уже были отменены или перенесены многие крупные мероприятия, но не осенние недели моды. И сегодня в Милане уже прошло несколько показов. Так, во второй половине дня состоялось шоу Hugo Boss. Впрочем, о новой коллекции бренда поговорим чуть позже, сейчас наше внимание приковано к моделям, появившимся на подиуме. Одна из них — новая возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски.





Николь Потуральски





Во время шоу модель продемонстрировала один образ. Как и Ирина Шейк, которая тоже приняла участие в показе Hugo Boss.

Многие пользователи сети, к слову, называют Потуральски копией Шейк. При этом не избежала 27-летняя модель и сравнений с экс-супругой своего бойфренда Анджелиной Джоли, а еще хейтерских комментариев.

К примеру, недавно Николь вступила в переписку с одним из своих фолловеров, который поинтересовался у нее, почему она и Питт ненавидят Джоли. Потуральски решила не оставлять без внимания этот вопрос — модель ответила пользователю, что она никого не ненавидит.





Ирина Шейк



