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Возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски приняла участие в показе Hugo Boss вместе с Ириной Шейк

Возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски приняла участие в показе Hugo Boss вместе с Ириной Шейк

Из-за эпидемии коронавируса уже были отменены или перенесены многие крупные мероприятия, но не осенние недели моды. И сегодня в Милане уже прошло несколько показов. Так, во второй половине дня состоялось шоу Hugo Boss. Впрочем, о новой коллекции бренда поговорим чуть позже, сейчас наше внимание приковано к моделям, появившимся на подиуме. Одна из них — новая возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски.


Николь Потуральски


Во время шоу модель продемонстрировала один образ. Как и Ирина Шейк, которая тоже приняла участие в показе Hugo Boss.

Многие пользователи сети, к слову, называют Потуральски копией Шейк. При этом не избежала 27-летняя модель и сравнений с экс-супругой своего бойфренда Анджелиной Джоли, а еще хейтерских комментариев.

К примеру, недавно Николь вступила в переписку с одним из своих фолловеров, который поинтересовался у нее, почему она и Питт ненавидят Джоли. Потуральски решила не оставлять без внимания этот вопрос — модель ответила пользователю, что она никого не ненавидит.


Ирина Шейк


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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