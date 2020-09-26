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Впервые! Семья прокомментировала смерть Софии Конкиной

Впервые! Семья прокомментировала смерть Софии Конкиной

О трагедии в семье легендарного актера Владимира Конкина стало известно в четверг. Его 32-летняя дочь Софья погибла при загадочных обстоятельствах. Девушка ушла в бассейн в один из фитнес-центров, а оттуда ее увезли на реанимации. Врачи пытались ее спасти, но тщетно. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.


Близким о гибели сообщили сразу, но сначала они не поверили в происходящее. Родные впервые прокомментировали смерть Софии Конкиной и рассказали о последних днях ее жизни.


«Я узнала об этой ситуации первая, получила сообщение в два часа ночи от работника фитнес-клуба. Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам: Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям — сообщила об этом. Сначала думала, что это был мошенник, потому что дядя с утра позвонил Алисе, дочке Софии, и та сказала, что все хорошо. Днем мне написал дядя, что она в больнице без сознания. Сегодня с утра я узнала, что она захлебнулась в бассейне и умерла»,

— рассказала изданию «СтарХит» племянница Софии Дарья Конкина.

Сегодня состоялось вскрытие тела Софии. Результаты показали, что девушка все-таки утонула. Никаких травм, ранений и переломов не нашли. Родственники говорят, что у Софии произошла остановка сердца.

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По материалам: popcake.tv

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