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ВСУ на Донбассе начали применять минометы — перемирия больше нет

ВСУ на Донбассе начали применять минометы — перемирия больше нет

Украинские военные на Донбассе похоже решили поставить точку в перемирии, которое, хоть и с грехом пополам, но все же соблюдалось в последние два месяца.

26 августа, впервые с момента введения пакета дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, украинская сторона применила минометы при обстреле поселка Доломитное под Горловкой.

Факт обстрела был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 13:35 по направлению от населенного пункта Новолуганское к населенному пункту Доломитное выпущено две мины из 82-мм миномета», — приводит текст сообщения агентство ДАН.

Согласно информации СЦКК, перед применением минометов с украинской стороны производился обстрел из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В результате применения минометов в Доломитном были повреждены и загорелись несколько домов. Об этом 26 сентября сообщил руководитель Горловской городской администрации Иван Приходько.

«В результате обстрела повреждены и горят несколько домов в поселке Доломитное. У МЧС нет возможности для подъезда. Дома не жилые», — заявил он.

Поскольку быстро потушить пожар оказалось невозможным, огонь начал распространяться на соседние строения, высохшую траву и лесной массив.

По сведениям мэра Горловки всего Доломитном горят два дома по улице Железнодорожная , четыре хозяйственные постройки, сухостой на площади 4 гектара, деревья на площади 2 гектара.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.

Как сообщало ИА Newstes, с момента вступления в действие очередного «бессрочного режима прекращения» огня, ВСУ допустили 140 нарушений достигнутых договоренностей. При этом все два месяца перемирия украинские военные использовали для укрепления своих позиций.

Однако похоже, что в командовании ООС решили, что больше в этом нужды нет — накануне вдоль линии соприкосновения сторон возобновилась работа украинских снайперов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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