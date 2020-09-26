Жестко! Big Hit наказали пользователя, клевещущего на BTS

Анастасия Иванова

Согласись, ты не раз сталкивалась с неадекватным поведением в сети: когда люди, не опасаясь потенциального наказания и неодобрения, позволяют себе гораздо больше, чем привыкли в обычной жизни, где они несут ответственность за свои поступки и высказывания. Кажется, теперь таким пользователям придется заплатить кругленькую сумму.

Так одному хейтеру к-поп группы BTS грубые комментарии обошлись очень дорого. Сегодня компания Big Hit опубликовала пост, в котором рассказала, что ждет агрессивных пользователей сети.

[공지] 아티스트 권리침해 관련 법적 대응 진행 상황 안내 (+ENG)https://t.co/VoM5EGuXBs — BTS_official (@bts_bighit) September 24, 2020

Как мы знаем, у славы есть и обратная сторона медали. Популярным музыктам приходится сталкиваться с оскорблениями и клеветой в социальных сетях. Big Hit обратились за защитой BTS в правоохранительные органы.

Против хейтера возбудили три уголовных дела за публикацию содержащих клевету постов. Теперь ему нужно будет заплатить около 260 тысяч рублей.

«Недавно мы подали еще несколько заявлений на основе информации, предоставленной фанатами. Big Hit продолжит собирать сведения о постах, оскорбляющих BTS, и передавать их в правоохранительные органы. Просим вас сообщать нам обо всех оскорбительных постах. Мы благодарим фанатов за любовь и самоотверженность. Мы продолжим трудиться, чтобы обеспечить защиту прав наших артистов»,

— сообщил лейбл Big Hit.

Это станет уроком для всех!

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