«А вы точно развелись?»: Решетова ответила на интригующий вопрос

Алексей Вольцев

Несколько недель назад модель Анастасия Решетова неожиданно призналась: они с Тимати расстались. Напомним, их отношения длились шесть лет, а год назад у пары родился сын Ратмир.

Однако общественность не верит в расставание артистов. Пользователи сети считают, что Анастасия и Тимати решили немного «словить хайпа» и скоро снова сойдутся, что невероятно радует поклонников пары. Практически каждый день они демонстрируют, как проводят вместе время с сыном Ратмиром. А Анастасия называет Тимати то «масей», то «котиком».

Поклонники решили не довольствоваться догадками, а спросить у Анастасии напрямую. Так в Instagram один из пользователей поинтересовался у модели, почему она все время находится в квартире Тимати.

«Мы точно расстались. Теперь это наша с Ратиком квартира, Тимур Ильдарович временно живет в другой. Без кровли он не остался. Мы же в последние годы ждали, когда достроят «дом мечты» и уже вскоре должны были туда переехать всей семьей, но теперь ситуация другая. Так что уже без меня»,

— написала Решетова в Stories.

Так Анастасия еще раз подтвердила расставание с известным рэпером и показала «дом мечты» у себя в социальных сетях.

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