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Айза задержана в аэропорту за перевозку оружия?

Айза задержана в аэропорту за перевозку оружия?

Айза Анохина снова в центре скандала. Несколько минут назад стало известно, что известная российская блогер-стар задержана в аэропорту Мале в подозрении перевозки оружия. Об этом сообщил портал Super.ru. Причем причиной для задержания стала маленькая декоративная пулька, которая была частью нашейного украшения Анохиной. Местные стражи порядка, увидели в этом нечто ужасное, крамольное, угрожающее и приняли решение задержать российскую гражданку. Только после допроса, сканирования документов и изъятия пули, Айзе разрешили подняться на борт.


«Это не оружие, это просто серебряная декоративная пуля. Это дорогущее украшение, я не отдам его никому» — возмущается Айза на видео, которое опубликовал портал Super.ru


Кстати, пулю Айза вернули только после возвращения в Москву. Напомним, что Анохина вместе с детьми отдыхала неделю на Мальдивах у своей подруги. А виновница скандала заметна на шее вот на этом фото:

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По материалам: popcake.tv

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