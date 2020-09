Американцы посчитали российского игрока НХЛ своим национальным достоянием

Вадим Карасев

Американские пользователи Twitter похвалили российского вратаря Антона Худобина, играющего за клуб "Даллас Старс" в Национальной хоккейной лиге. После выступления в финале Кубка Стэнли некоторые даже назвали его национальным достоянием.

Голкипер по итогам плей-оффа вышел на третье место в истории НХЛ по количеству сейвов. Считается, что без него "Даллас Старс" уже вылетели бы из серии. Худобина назвали единственной причиной, по которой команда может выиграть Кубок Стэнли.

The BEST hug 🥰 pic.twitter.com/KUOh07ylid

— Dallas Stars (@DallasStars) September 27, 2020

Get em, @DallasStars , y'all are amazing!

💯💚🏒⭐

Shoutout to #Perry & #Khudobin , they are absolute badasses, hands down! Everyone get some rest & see yall Monday!

💯💚🏒⭐

Sending all the good vibes. Y'all can do it!!! MUCH LOVE! #StanleyCup pic.twitter.com/p0Et6zRJfT

— MandiKandi 🍄🦄👽🎶 BLM (@MandiMcKandi) September 27, 2020

Как сообщал Ruposters, ранее Худобин рассказал о "диких" годах в Северной Америке – сначала в Канаде, затем в Соединенных Штатах.