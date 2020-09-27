Анастасия Заворотнюк поправляется. Последние новости от очевидцев
Страдающая от онкологии Анастасия Заворотнюк тщательно скрывается от камер папарацци и давно не выходит в свет. Никто не знает, как она выглядит сейчас, преодолев тысячу испытаний за последний год. Только семья и доктора, активно участвуют в ее лечении.
Одной из медсестер Каширской больницы довелось встретиться со знаменитостью. Она решила доложить о состоянии Насти прессе, чтобы публика не обращала внимание на нелепые слухи недоброжелателей и ищущих хайп изданий. В разговоре с женщиной выяснилось, что Заворотнюк вовсе не похожа на описание предсмертного образа певицы Жанны Фриске, сохранила былую красоту и ничуть не изменилась.
«Настя проходит лечение в Москве, реабилитацию, это слухи, что она улетела на экспериментальное лечение в Европу. Чувствует себя нормально, всё с её внешностью нормально, улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась»,— рассказала медсестра с Каширской больницы, которая видела Настю.
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Пока совсем не верится, что мой сын уже не школьник... С праздником тебя, мой выпускник! Такая разная и безумно интересная жизнь у тебя впереди! Мой дорогой сыночек, мне хочется пожелать тебе всего самого наилучшего, что поможет тебе на твоем дальнейшем пути. Я знаю, сколько у тебя умений и талантов, какой огромный в тебе заложен потенциал, и твердо уверена, что ты обязательно добьешься успеха! Ни в чем не сомневайся, верь в себя и смело покоряй этот мир! Мои любимые совсем уже повзрослевшие дети! Самое большое счастье - видеть счастливыми вас!
К счастью, в последнее время в сети стало появляться все больше положительных вестей о самочувствии любимой артистки Заворотнюк. Надеемся, скоро она сама будет в состоянии рассказать во всеуслышание о том, как поборола страшную болезнь.