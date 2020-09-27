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Астролог назвал цвета силы каждого знака зодиака

Астролог назвал цвета силы каждого знака зодиака
РИА Новости. Исследователь и эксперт по астрологии Юджин Олдридж назвал цвета силы каждого знака зодиака. Эти оттенки подчеркивают и раскрывают лучшие качества их представителей, сообщает YourTango.

"Овен, ваш цвет силы красный", — утверждает Олдридж, объясняя свои слова тем, что это огненный знак. Эксперт по астрологии рекомендует надевать что-то красное, чтобы почувствовать себя сильнее, особенно во время собеседования, или использовать этот цвет в интерьере.

У Тельцов цвет силы — зеленый, так как этим знаком управляет стихия Земли. Как и природа, Тельцы обычно — стабильные, терпеливые и целеустремленные люди, которые знают, когда следует расстаться с прошлым.


Цвет силы Близнецов — желтый, так как представители этого знака — яркие и любознательные люди, способные вдохновлять других. Они в какой-то степени персонифицированная версия солнца. Юджин Олдридж советует Близнецам носить что-то желтое, когда нужно ускорить мыслительный процесс.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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