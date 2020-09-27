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АТОР поздравляет всех с днем туризма!

АТОР поздравляет всех с днем туризма!

Ассоциация туроператоров (АТОР) поздравляет всех друзей, партнеров, коллег, всех участников туристической отрасли и самих туристов с одним из самых ярких и эмоциональных профессиональных праздников – Международным Днем Туризма!

В 2020 году Международный день туризма, который мы отмечаем уже 51-й раз, стал особенным. Сложность ситуации с COVID-19, которую переживаем сейчас все мы – туристические администрации стран, регионов и городов, туроператоры, турагенты, отели, авиакомпании, туристы – без преувеличения можно назвать не имеющей прецедентов во всей истории туризма.

Сегодняшний момент выглядит хотя и не слишком празднично, но у нас все больше оснований думать и мечтать, что следующий наш профессиональный праздник мы встретим в мире открытых границ, свободных путешествий и процветающего туристического бизнеса.

Для осуществления такой мечты в этот безумно сложный для всех момент нужны Вера, Надежда и Любовь – вера в людей, надежда на лучшее, искренняя любовь к своему делу.

Ассоциация туроператоров поздравляет всех с Днем Туризма и желает, чтобы Веры, Надежды и Любви в этот день у нас было так много, как никогда. И тогда для нас будет возможно все.

Ваша Ассоциация туроператоров (АТОР)

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По материалам: atorus.ru

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