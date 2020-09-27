Число погибших в катастрофе автобуса под Калининградом выросло до семи

Влада Некрасова

Число погибших при столкновении рейсового автобуса с песковозом в Калининградской области выросло до семи человек.

Катастрофа случилась на трассе Калининград — Янтарный в полукилометре от посёлка Круглово. Пока по неизвестной причине водитель рейсового автобуса № 120 выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в многотонный грузовик-песковоз.

Вначале в правоохранительных органах сообщили о четырёх погибших, затем — о шести, несколько минут назад корреспонденту ИА Newstes уточнили, что число погибших достигло семи человек. Среди них 11-летний ребёнок. Также скончались оба водителя — автобуса и грузовика. Многочисленные переломы и рваные раны получили восемь пассажиров.

«Семь погибших, тяжело. Дорога сухая, прямой участок, видимость хорошая», — написал в микроблоге глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский, который находится на месте катастрофы.

На месте ДТП находятся начальник Управления МВД по Калининградской области Игорь Илларионов и губернатор Антон Алиханов.