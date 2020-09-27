Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в Подмосковье выросло до 39

Алексей Вольцев

В пресс-службе МЧС России заявили, что из-за обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в Московской области пострадали 39 человек — 18 из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

«Погибших нет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении. Психологи ведомства также следуют к месту для того, чтобы оказать психологическую помощь пострадавшим и их родственникам.

По данным источника в правоохранительных органах, в результате происшествия в основном пострадали граждане Киргизии, которые работают на предприятии. В настоящее время 68 человек и 25 единиц техники ликвидируют последствия ЧП.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, специалисты проводят проверку, после которой будут опрошены сотрудники и руководство предприятия.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Минздрава региона Светлане Стригунковой и главе Ступино Вере Назаровой оказать пострадавшим всю необходимую помощь.