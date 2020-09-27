Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чонгук без макияжа оказался непохожим на себя

Чонгук без макияжа оказался непохожим на себя

Поклонники k-pop культуры обнаружили снимок Чонгука (Jungkook) из BTS абсолютно без макияжа. Кажется, парень только вышел из душа, его волосы влажные и запутанные. Какая редкость! Даже те АРМИ, которые следят за творчеством группы уже многие годы, не могут похвастаться большим количеством снимков айдолов без мейкапа. Те тщательно прячут свои лица под внушительными слоями косметики и не приветствуют распространение снимков «а-ля натуральность».


Несмотря на боязнь парней появиться в неприглядном свете перед своими фанами, АРМИ, найдя подобные фото, всегда умиляются над мальчиками и говорят, что такие вещи сближают их с любимыми кумирами.

«Мой самый уютный и теплый мальчик из бтс!»

«Захотелось прижаться к милашке Гуки, такой славный, как мягкая подушечка»,

— пишут поклонники под снимками Макнэ.

А некоторые нетизены признались, что совсем не узнали Куки без сценического образа, аксессуаров и вьющихся волос. Неужели у Гука так много атрибутики на выступлениях, что солдаты армии не узнают своего Макнэ без всей «мишуры»? Чонги, тебе чаще нужно бывать естественным. Натуральность нисколько не портит тебя! Согласны, АРМИ?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В России выявили 7867 новых случаев коронавируса
В России выявили 7867 новых случаев коронавируса
Чонгук без макияжа оказался непохожим на себя
Чонгук без макияжа оказался непохожим на себя
Битва платьев: Эмили Ратажковски против Леони Ханне
Битва платьев: Эмили Ратажковски против Леони Ханне
Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
В Крыму возмутились необразованностью и скупостью приезжих россиян
В Крыму возмутились необразованностью и скупостью приезжих россиян
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фото с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фото с детьми
Вин Дизель представил свой первый сингл
Вин Дизель представил свой первый сингл
А робот лучше. Какие виды подработки будут актуальны в будущем
А робот лучше. Какие виды подработки будут актуальны в будущем
Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
Запретные слова: что нельзя говорить, чтобы не испортить себе судьбу
Запретные слова: что нельзя говорить, чтобы не испортить себе судьбу
К какой религии принадлежат мемберы Stray Kids?
К какой религии принадлежат мемберы Stray Kids?
Манимейкеры BTS. Сколько зарабатывают мемберы «Бантан»?
Манимейкеры BTS. Сколько зарабатывают мемберы «Бантан»?

Топ на сегодня

Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала суперзвездой в сети
Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала
В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии
В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии
На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла девочка
На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла
Брат Билли Айлиш запретил сестре общаться с BTS
Брат Билли Айлиш запретил сестре общаться с BTS
ВСУ на Донбассе начали применять минометы — перемирия больше нет
ВСУ на Донбассе начали применять минометы — перемирия больше нет

Еще по теме

Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9
Ви и Чонгук нежно обнимаются во время прямого эфира
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
«Бомжелук» Чонгука из BTS обошелся музыканту в 30 тысяч