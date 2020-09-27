Чонгук без макияжа оказался непохожим на себя

Лидия Мартынова

Поклонники k-pop культуры обнаружили снимок Чонгука (Jungkook) из BTS абсолютно без макияжа. Кажется, парень только вышел из душа, его волосы влажные и запутанные. Какая редкость! Даже те АРМИ, которые следят за творчеством группы уже многие годы, не могут похвастаться большим количеством снимков айдолов без мейкапа. Те тщательно прячут свои лица под внушительными слоями косметики и не приветствуют распространение снимков «а-ля натуральность».

Несмотря на боязнь парней появиться в неприглядном свете перед своими фанами, АРМИ, найдя подобные фото, всегда умиляются над мальчиками и говорят, что такие вещи сближают их с любимыми кумирами.

чонгук сказал мне выложить это pic.twitter.com/VT4XcHHWTP — О ма ма малфой🐇 (@chaytskaya) September 22, 2020

«Мой самый уютный и теплый мальчик из бтс!»

«Захотелось прижаться к милашке Гуки, такой славный, как мягкая подушечка»,

— пишут поклонники под снимками Макнэ.

А некоторые нетизены признались, что совсем не узнали Куки без сценического образа, аксессуаров и вьющихся волос. Неужели у Гука так много атрибутики на выступлениях, что солдаты армии не узнают своего Макнэ без всей «мишуры»? Чонги, тебе чаще нужно бывать естественным. Натуральность нисколько не портит тебя! Согласны, АРМИ?

важный тред! талантливый художник Чон Чонгук и его любовь к искусству рисования pic.twitter.com/fYs7eCZAAq — ая василиск- (@accioUGH) September 24, 2020

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