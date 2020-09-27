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Чонгук назначил встречу родителям девушки из АРМИ, чтобы жениться на ней

Чонгук назначил встречу родителям девушки из АРМИ, чтобы жениться на ней

Одна девушка из АРМИ сделала Чонгуку (Jungkook) из BTS предложение, его ответ оказался очень… «практичным».


Итак, поднимите руки те, кто хочет выйти замуж за Чонгука! Хотя… Лучше будет, если ответят те, кто не хочет вступить с ним в брак, ведь таких очень мало, верно?


Золотой Макнэ красив, талантлив, весел и умен, а еще его заработная плата в 8 млн долларов может стать приятным бонусом к вашей семейной жизни. Однажды фанатка из армии ворвалась к Чонги в прямой эфир с предложением взять ее в жены. Он зачитал это вслух и, не удивляясь, прокомментировал идею на полном серьезе.

«Ну что же, нам тогда нужно подписать бумаги и устроить встречу наших родителей, это важно»,

— без улыбки ответил он.

К сожалению, этот шутник, сделав короткую паузу, громко захохотал и перевел тему. Эх, Гуки, понятно, почему ты не женат. Нельзя смеяться над влюбленными в тебя девушками! К тому же, она могла оказаться кем угодно. Арианой Гранде (Ariana Grande), например. Не стыдно тебе отвергать такую красотку?

«А я уже и поверил ахах почему я всегда ведусь на его шутки?»

— посмеялся фанат на трансляции.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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