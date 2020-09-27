Что нужно делать, чтобы фиалка зацвела пышной шапкой?

Влада Некрасова

Комнатные фиалки очень отзывчивы на уход. Но только лишь поливов и внесений удобрений мало, чтобы фиалки зацвели пышной шапкой. Что нужно делать, чтобы получить много крупных цветков?

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Световой день

Чтобы фиалки обильно цвели, продолжительность светового дня должна быть не менее 10 часов. Отлично, если вазончики будут расставлены на восточном подоконнике. Можно ставить цветы и на северном подоконнике, но только если свет не закрывают близстоящие здания. На южных окнах фиалочки придется притенять, иначе листья получать сильные ожоги.

В зимний период обязательно необходимо искусственное досвечивание, иначе об обильном цветении придется забыть.

Правильные поливы

Нехватка влаги может привести к тому, что фиалки сбросят бутоны. Поэтому так важно научиться правильно поливать своих любимиц.

Поливают эти растения только по краю горшка, чтобы ни капли не попало на листья. Вода при этом должна быть длительно отстоянной, лучше всего кипяченной и немного тепловатой. Ни в коем случае нельзя поливать холодной водой из-под крана.





Важно учесть, что комнатные фиалки не получится поливать по строгому расписанию. Поливают по мере необходимости. Так, летом поливы могут понадобиться каждый день, особенно для миниатюрных сортов в крошечных горшках. Крупные фиалки в более объемных емкостях можно и даже нужно поливать реже.

Главный признак, что необходим полив – подсыхание грунта на глубину 2 см. можно взвесить в руке вазон – если он стал легким, пора поливать. Нельзя заболачивать субстрат, иначе фиалки загниют.

Температура

Огромное значение имеет температура в комнате. Чтобы фиалки завязали больше бутонов и пышно зацвели, им необходимо около +22 градусов. Поэтому так важно следить за температурой в комнате, иначе можно так и не дождаться цветения.

Подкормки

Важны и подкормки, ведь растениям для цветения необходимо много сил. Но, если фиалка была недавно посажена в свежий субстрат, ее подкармливать не нужно, ведь грунт будет содержать и так много питательных веществ. Но уже через месяц следует начинать вносить подкормки.

Если растение совсем молодое и только начинает расти, в удобрениях должен присутствовать азот. Для повышения количества цветков выбирают удобрения с фосфором.

Соблюдая эти простые рекомендации можно быстро добиться пышного и продолжительного цветения комнатных фиалок.