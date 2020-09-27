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Дава и Ольга Бузова показали ребенка

Дава и Ольга Бузова показали ребенка

Давид Манукян и Ольга Бузова, по догадкам фанатов, в последнее время скрывают большие проблемы в отношениях от общественности. Дава расстраивал своих фолловеров депрессивными публикациями в stories, в которых «кричал» о помощи и просил публику поддержать его в сложный жизненный период, а Ольга удалила все последние фотографии с любимым со своей странички в Instagram.


Такое поведение влюбленных не давало покоя их преданным подписчикам, однако, кажется, у пары все-таки наладились отношения. Два дня назад на страничке Давида появился социальный ролик, в основе сюжета которого лежит благополучие звездной семьи. В создание вайна была также приглашена маленькая модель Милана Хаметова, сыгравшая роль дочки красивой пары.


В сценарии девочка соединяет семью в честь своего дня рождения, оставив маме и папе записку с желанным подарком на особенный праздник.

«На мой день рождения я хочу, чтобы папа и мама побыли со мной»

Не намекает ли пара селебов о пополнении своим вайном? Что же, если нас и не ждет новость о младшеньком Давиде, во всяком случае, можно быть уверенными, что у влюбленных все хорошо.

«Как рада, что они помирились. Такую идиллию не сыграли бы, если бы ругались»,

— комментирует девушка под постом Давы.


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По материалам: popcake.tv

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