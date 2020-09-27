Европарламент и Бундестаг призвали осудить агрессию Баку против Арцаха

Анастасия Иванова

27 сентября в Москве по инициативе Фонда развития современной дипломатии состоялась встреча с представителями армянской диаспоры. По итогам встречи было направлено обращение в Европейский парламент и Бундестаг Германии с призывом осудить агрессию официального Баку против мирного населения Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА Newstes).

Президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян отметил важность стабилизации ситуации путём переговоров. «Европейские структуры и органы государственной власти Германии должны выступить с осуждением действий Азербайджана и предпринять все необходимые меры, чтобы текущий кризис перешёл из военной фазы в русло переговоров конфликтующих сторон», — считает он

«В такой кризисный для международного сообщества период официальный Баку лишь усугубляет непростую ситуацию в Закавказском регионе. Проблемы и давние противоречия необходимо урегулировать через диалог. Деструктивные действия Азербайджана должны быть пресечены на корню», — заявил президент Фонда.

По его словам, в данной ситуации необходимо также предпринять все меры по недопущению столкновений между представителями армянского и азербайджанского сообществ на территории РФ. «Потому, что Россия для обеих сторон является пространством диалога и компромисса. В этом направлении между руководителями армянских и азербайджанских диаспор должно существовать определённое взаимопонимание и вестись соответствующая работа», — считает Петросян.

«К сожалению, необходимо быть готовыми к возможной радикализации настроений в среде армянской и азербайджанской диаспор. В этом направлении необходима комплексная работа с молодыми людьми и лидерами общественного мнения по пресечению столкновений представителей диаспор Армении и Азербайджана на территории России. Армяне и азербайджанцы в России должны воспользоваться возможностью диалога друг с другом», — уверен эксперт.

Он также отметил, что кроме апелляции к международным институтам важно создание универсальных инструментов сдерживания Азербайджана. Нужно, чтобы международное сообщество предприняло все необходимые меры против агрессивной и милитаристской политики Баку, дабы подобные ситуации были невозможны в будущем.

«В рамках сегодняшней встречи принято решение выступить с официальным обращением к Европейскому парламенту и Бунгестагу ФРГ, в котором мы призываем европейские структуры и правительство Германии осудить действия официального Баку, ввести различные ограничительные меры, которые как сейчас, так и в будущем станут эффективным препятствием к реализации подобных сценариев со стороны азербайджанских вооружённых сил. Данными действиями официальный Баку ставит крест на какой-либо политический или гуманитарный диалог с Арменией и Нагорным Карабахом. Однако, в любом случае, даже несмотря на деструктивную линию властей Азербайджана, мирное население не должно страдать», — резюмировал Амрам Петросян.