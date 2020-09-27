Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Европарламент и Бундестаг призвали осудить агрессию Баку против Арцаха

Европарламент и Бундестаг призвали осудить агрессию Баку против Арцаха

Европарламент и Бундестаг призвали осудить агрессию Баку против Арцаха

27 сентября в Москве по инициативе Фонда развития современной дипломатии состоялась встреча с представителями армянской диаспоры. По итогам встречи было направлено обращение в Европейский парламент и Бундестаг Германии с призывом осудить агрессию официального Баку против мирного населения Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА Newstes).

Президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян отметил важность стабилизации ситуации путём переговоров. «Европейские структуры и органы государственной власти Германии должны выступить с осуждением действий Азербайджана и предпринять все необходимые меры, чтобы текущий кризис перешёл из военной фазы в русло переговоров конфликтующих сторон», — считает он

«В такой кризисный для международного сообщества период официальный Баку лишь усугубляет непростую ситуацию в Закавказском регионе. Проблемы и давние противоречия необходимо урегулировать через диалог. Деструктивные действия Азербайджана должны быть пресечены на корню», — заявил президент Фонда.

По его словам, в данной ситуации необходимо также предпринять все меры по недопущению столкновений между представителями армянского и азербайджанского сообществ на территории РФ. «Потому, что Россия для обеих сторон является пространством диалога и компромисса. В этом направлении между руководителями армянских и азербайджанских диаспор должно существовать определённое взаимопонимание и вестись соответствующая работа», — считает Петросян.

«К сожалению, необходимо быть готовыми к возможной радикализации настроений в среде армянской и азербайджанской диаспор. В этом направлении необходима комплексная работа с молодыми людьми и лидерами общественного мнения по пресечению столкновений представителей диаспор Армении и Азербайджана на территории России. Армяне и азербайджанцы в России должны воспользоваться возможностью диалога друг с другом», — уверен эксперт.

Он также отметил, что кроме апелляции к международным институтам важно создание универсальных инструментов сдерживания Азербайджана. Нужно, чтобы международное сообщество предприняло все необходимые меры против агрессивной и милитаристской политики Баку, дабы подобные ситуации были невозможны в будущем.

«В рамках сегодняшней встречи принято решение выступить с официальным обращением к Европейскому парламенту и Бунгестагу ФРГ, в котором мы призываем европейские структуры и правительство Германии осудить действия официального Баку, ввести различные ограничительные меры, которые как сейчас, так и в будущем станут эффективным препятствием к реализации подобных сценариев со стороны азербайджанских вооружённых сил. Данными действиями официальный Баку ставит крест на какой-либо политический или гуманитарный диалог с Арменией и Нагорным Карабахом. Однако, в любом случае, даже несмотря на деструктивную линию властей Азербайджана, мирное население не должно страдать», — резюмировал Амрам Петросян.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые станут родителями
Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые станут родителями
Европарламент и Бундестаг призвали осудить агрессию Баку против Арцаха
Европарламент и Бундестаг призвали осудить агрессию Баку против Арцаха
Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом
Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Объявили призыв. В Армении мобилизуют население из-за ситуации в Карабахе
Объявили призыв. В Армении мобилизуют население из-за ситуации в
Новак оценил усилия России по недопущению коллапса мировой экономики
Новак оценил усилия России по недопущению коллапса мировой экономики
Наряжаемся дома: смотрим на нижнее белье и колготки в новых лукбуках
Наряжаемся дома: смотрим на нижнее белье и колготки в новых лукбуках
Надо обсуждать. Премьер Армении допустил признание независимости Карабаха
Надо обсуждать. Премьер Армении допустил признание независимости
Спикер турецкого парламента назвал Армению террористическим государством
Спикер турецкого парламента назвал Армению террористическим
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
5 самых опасных дней в октябре 2020 года

Топ на сегодня

Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны
Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны
Любовь к диктатуре, муж-милиционер и профессия актрисы: главное о пресс-секретаре Лукашенко Наталье Эйсмонт
Любовь к диктатуре, муж-милиционер и профессия актрисы: главное о
Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска
Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и
Смешно! Поклонники BTS разыграли ведущего во время сбора пожертвований
Смешно! Поклонники BTS разыграли ведущего во время сбора пожертвований

Еще по теме

Армия обороны Арцаха пресекла наступательную активность ВС Азербайджана
Немецкие волейболистки победили болгарок и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Венесуэлы