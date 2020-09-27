Европарламент и Бундестаг призвали осудить агрессию Баку против Арцаха
27 сентября в Москве по инициативе Фонда развития современной дипломатии состоялась встреча с представителями армянской диаспоры. По итогам встречи было направлено обращение в Европейский парламент и Бундестаг Германии с призывом осудить агрессию официального Баку против мирного населения Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА Newstes).
Президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян отметил важность стабилизации ситуации путём переговоров. «Европейские структуры и органы государственной власти Германии должны выступить с осуждением действий Азербайджана и предпринять все необходимые меры, чтобы текущий кризис перешёл из военной фазы в русло переговоров конфликтующих сторон», — считает он
По его словам, в данной ситуации необходимо также предпринять все меры по недопущению столкновений между представителями армянского и азербайджанского сообществ на территории РФ. «Потому, что Россия для обеих сторон является пространством диалога и компромисса. В этом направлении между руководителями армянских и азербайджанских диаспор должно существовать определённое взаимопонимание и вестись соответствующая работа», — считает Петросян.
Он также отметил, что кроме апелляции к международным институтам важно создание универсальных инструментов сдерживания Азербайджана. Нужно, чтобы международное сообщество предприняло все необходимые меры против агрессивной и милитаристской политики Баку, дабы подобные ситуации были невозможны в будущем.