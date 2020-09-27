Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны

Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны

Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны
Будущее Белоруссии будет решаться ее собственным народом и не на баррикадах, а путем диалога, заявил в своем записанном ранее видеообращении на Генассамблее ООН глава МИД республики Владимир Макей.

"Будущее Республики Беларусь будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны, - решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране", - сказал Макей.

"Мы решительно отвергаем практику любых односторонних принудительных мер в международных отношениях", - добавил он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

По мотивам "Расемона" Акиры Куросавы снимают сериал
По мотивам "Расемона" Акиры Куросавы снимают сериал
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020
Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны
Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны
Любовь к диктатуре, муж-милиционер и профессия актрисы: главное о пресс-секретаре Лукашенко Наталье Эйсмонт
Любовь к диктатуре, муж-милиционер и профессия актрисы: главное о
Страшные последствия встречи с сасэнами: ENHYPEN в ранах и ссадинах!
Страшные последствия встречи с сасэнами: ENHYPEN в ранах и ссадинах!
Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска
Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и
В Минске сел первый после возобновления полетов с Россией рейс из Москвы
В Минске сел первый после возобновления полетов с Россией рейс из
Стало известно насколько вырастут тарифы на электроэнергию в будущем году
Стало известно насколько вырастут тарифы на электроэнергию в будущем
"Пустите уже ее в порнуху": Кристина Асмус раздевается в секс-чате в трейлере "Китобоя"
"Пустите уже ее в порнуху": Кристина Асмус раздевается в секс-чате в
Смешно! Поклонники BTS разыграли ведущего во время сбора пожертвований
Смешно! Поклонники BTS разыграли ведущего во время сбора пожертвований
«Ненавижу. BTS скатились», — бывшая АРМИ объясняет, почему ушла из фандома
«Ненавижу. BTS скатились», — бывшая АРМИ объясняет, почему ушла из
Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с

Топ на сегодня

Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!
СМИ: на прошедших в РФ выборах зафиксированы два рекорда
СМИ: на прошедших в РФ выборах зафиксированы два рекорда
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения
Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения

Еще по теме

Лукашенко: нашлись люди, толкающие Белоруссию в пропасть раздора
Ситуация в Белоруссии практически нормализовалась, считает премьер
Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата власти
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии