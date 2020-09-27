Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны

Лидия Мартынова

Будущее Белоруссии будет решаться ее собственным народом и не на баррикадах, а путем диалога, заявил в своем записанном ранее видеообращении на Генассамблее ООН глава МИД республики Владимир Макей.

"Будущее Республики Беларусь будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны, - решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране", - сказал Макей.

"Мы решительно отвергаем практику любых односторонних принудительных мер в международных отношениях", - добавил он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.