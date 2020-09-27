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Хирург назвал точный диагноз смертельно больной Мирославы Думы

Хирург назвал точный диагноз смертельно больной Мирославы Думы

Несколько дней назад Мирослава Дума объявила у себя в Instagram, что уходит из социальных сетей, пояснив, что последним ее толчком к выздоровлению является связь с реальным мир и общение с любимыми людьми. Модель опубликовала черно-белый снимок в очках и сопроводила его прощальными фразами.


«Я беру долгое и столь необходимое свободное время от социальных сетей. Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы. И до встречи в 2021 году»,


— написала она.

Напомним, что год назад Мирослава призналась, что у нее диагностировали смертельную и редкую болезнь легких. Недуг тяжело переносится организмом и связан с иммунной системой. Медики сказали, что Мирославе осталось жить полгода, однако девушка не сдается и продолжает борьбу с заболеванием. Точного диагноза Дума так и не назвала.

Известный пластический хирург Галина Декаспер предположила, какой смертельный диагноз поставили Мирославе Думе. Девушка считает, что модель болеет аутоиммунным заболеванием легких, которое очень быстро прогрессирует.

 «Аутоиммунное заболевание вызывает поражение лёгких. Лёгкие теряют свою клеточную структуру. К сожалению, болезнь смертельна. Больных с таким диагнозом очень мало, их изучают, например, в университете в Майами. Повторюсь, заболевание — крайне редкое, с непонятным генезом, не ясно, когда и как оно возникает, нет методик лечения. Таких больных — не более 100 человек на весь мир. Страшное заболевание, на самом деле»,

— рассказала Галина.

По ее словам, заболевание протекает бессимптомно, а потом резко легкие начинают кровоточить.

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По материалам: popcake.tv

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