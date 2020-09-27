Японский министр проверит Южные Курилы

Влада Некрасова

Министр по делам Окинавы и «северных территорий» (официальное название Южных Курил в Японии) Таро Коно в воскресенья дистанционно проведет осмотр южных Курильских островов.

Коно в последние годы занимал посты министра иностранных дел и министра обороны в правительствах Синдзо Абэ. В воскресенье 27 сентября он впервые после назначения на новую должность посетил город Накасибецу (самая северная префектура острова Хоккайдо). Министр провел встречу с бывшими японскими жителями южных Курильских островов.

«Что касается проблемы северных территорий, то мой дед — бывший министр сельского хозяйства Итиро Коно — занимался переговорами, и я на посту министра иностранных дел вел переговоры с Россией. В этот раз я подхожу к проблеме с другого угла, но продолжу активную работу», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что будет с вниманием относиться к мнению бывших жителей южных Курильских островов по этой проблеме.

В течение дня Коно из бинокля осмотрит южные Курильские острова с мыса Носаппу — самой восточной точки Японии. Подобная практика является обычной для японских официальных лиц.

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.