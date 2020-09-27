Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Японский министр проверит Южные Курилы

Японский министр проверит Южные Курилы

Министр по делам Окинавы и «северных территорий» (официальное название Южных Курил в Японии) Таро Коно в воскресенья дистанционно проведет осмотр южных Курильских островов.

Коно в последние годы занимал посты министра иностранных дел и министра обороны в правительствах Синдзо Абэ. В воскресенье 27 сентября он впервые после назначения на новую должность посетил город Накасибецу (самая северная префектура острова Хоккайдо). Министр провел встречу с бывшими японскими жителями южных Курильских островов.

«Что касается проблемы северных территорий, то мой дед — бывший министр сельского хозяйства Итиро Коно — занимался переговорами, и я на посту министра иностранных дел вел переговоры с Россией. В этот раз я подхожу к проблеме с другого угла, но продолжу активную работу», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что будет с вниманием относиться к мнению бывших жителей южных Курильских островов по этой проблеме.

В течение дня Коно из бинокля осмотрит южные Курильские острова с мыса Носаппу — самой восточной точки Японии. Подобная практика является обычной для японских официальных лиц.

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Сибиряк арендовал дорогу и сделал ее платной
Сибиряк арендовал дорогу и сделал ее платной
В Армении заявили о двух сбитых азербайджанских вертолетах
В Армении заявили о двух сбитых азербайджанских вертолетах
Астролог назвал цвета силы каждого знака зодиака
Астролог назвал цвета силы каждого знака зодиака
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Японский министр проверит Южные Курилы
Японский министр проверит Южные Курилы
Влад Соколовский отметил день рождения вместе с бывшей женой Ритой Дакотой и возлюбленной Ангелиной Сурковой
Влад Соколовский отметил день рождения вместе с бывшей женой Ритой
Трамп пообещал избавить экономику США от Китая
Трамп пообещал избавить экономику США от Китая
МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году
МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году
Меркурий в Скорпионе с 27 сентября: как изменится жизнь Знаков Зодиака
Меркурий в Скорпионе с 27 сентября: как изменится жизнь Знаков Зодиака
МИД Белоруссии: «западные соседи» пытаются ввергнуть страну в хаос
МИД Белоруссии: «западные соседи» пытаются ввергнуть страну в хаос
По мотивам "Расемона" Акиры Куросавы снимают сериал
По мотивам "Расемона" Акиры Куросавы снимают сериал
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020

Топ на сегодня

Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
СМИ: на прошедших в РФ выборах зафиксированы два рекорда
СМИ: на прошедших в РФ выборах зафиксированы два рекорда
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала суперзвездой в сети
Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала
Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения
Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения

Еще по теме

Синдзо Абэ заявил о неизменности позиции Японии по Курилам
Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией
Абэ неожиданно заявил о готовности завершить территориальный спор с Россией
Синдзо Абэ готов закончить территориальный спор с Россией