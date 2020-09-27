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Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом

Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом
Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что стоимость проездных документов в салоне бизнес-класса на внутренних рейсах летом 2020 снизилась почти на четверть, сообщает Biletix.

За полет туда и обратно туристы платили в среднем 74 тысячи рублей, а годом ранее — 98 тысяч рублей.

Средний чек на полеты за границу в оба направления в бизнес-классе составил 89 тысяч рублей, а летом 2019-ого был 104 тысячи рублей.


Самым дорогим летом 2020-ого был перелет по России по маршруту Москва – Владивосток – Камчатка – Москва. Он обошелся пассажиру в 93 тысячи рублей.


Из-за закрытия границ многих государств доля бронирований авиабилетов за границу в бизнес-классе снизилась. Зато значительно выросло число пассажиров, которые выбирает перелет повышенной комфортности внутри страны.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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