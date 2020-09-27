К какой религии принадлежат мемберы Stray Kids?
Корейские айдолы отличаются от других звезд своей открытостью и желанием поделиться с фанатами каждой деталью своей жизни, поэтому поклонники с благодарностью относятся к мемберам знаменитых групп и с удовольствием изучают всю информацию о своих кумирах на интернет-площадках. Сегодня мы предлагаем вам поговорить о том, что фанам Stray Kids удалось найти на просторах интернета о религиях, к которым принадлежат парни. Возможно, это поможет вам лучше понять их мышление и сблизиться с бойзбендом.
"поднимите руку, если бан чан когда-нибудь вас обижал"— хочю сосиски с сыром (@taetae_______) September 16, 2020
скз:*агрессивно поднимают руки* pic.twitter.com/kBrifn7N2y
Бан Чан (Bang Chan)
бан чан давай поженимся pic.twitter.com/HDxDrbj3e1— эля 💡 (@beerplusbts) September 17, 2020
Так как парень особо нигде не упоминал свои верования, в сети существуют лишь догадки: не религиозен (от слова «совсем») или христианин.
Минхо (Minho)
ли минхо разбивает сердца 😭 pic.twitter.com/7karMnZndJ— ♡ 딸기 기적 (@livinginthpast) September 26, 2020
Не очень религиозен или является атеистом.
Чанбин (Changbin)
со чанбин pic.twitter.com/XMcCfGc9bV— вȃ̈йтизи (@whitetezzie) September 26, 2020
Скорее всего принадлежит к христианству, однако, некоторые уверены, что парень относится к данной теме без интереса и не исповедует религии.
Хёнджин (Hyunjin)
желаю чтоб вам приснился хёнджин pic.twitter.com/o6Gjnnb690— джuнджuс (@LHYUNUV) September 23, 2020
Католик или православный.
Джисон (Jisung)
Хан Джисон ака скейтер бой тред pic.twitter.com/jV2q5rafzV— Лапшичка 🐾🍜 (@MiraclesNoodles) September 18, 2020
Христианин. Одному фану Stray Kids даже удалось узнать, что его баптистское имя — это «Питер» («Peter»).
Феликс (Felix)
Феликс так прекрасен— НА ГРУДИ ТАТУ ВАНДИ |🍭STREAM BACK DOOR #IN生 (@Insideiam_Niall) September 21, 2020
Если бы он знал насколько 😢
Наше солнышко😭 #StrayKids pic.twitter.com/MjWzsnFLZd
Широко известно, что он католик. Феликс носил серьги с изображением распятия, ходил в христианскую или католическую школу в Австралии.
Сынмин (Seungmin)
Сынмин такой капец краш 💔 pic.twitter.com/q4EO5cQy9a— 그냥 - 리노 ⁰³²⁵ 🌾 хрен с горы 🖇️ (@stay_alisa) September 17, 2020
Не религиозен или христианин.
Чонин (Jeongin)
ты че вообще чонин— лили hyunin au (@linosinnie) September 17, 2020
pic.twitter.com/hTeWe1qj8G
Подтверждал лично, что является католиком.Подпишись на нас в Яндекс Новости