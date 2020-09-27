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К какой религии принадлежат мемберы Stray Kids?

К какой религии принадлежат мемберы Stray Kids?

Корейские айдолы отличаются от других звезд своей открытостью и желанием поделиться с фанатами каждой деталью своей жизни, поэтому поклонники с благодарностью относятся к мемберам знаменитых групп и с удовольствием изучают всю информацию о своих кумирах на интернет-площадках. Сегодня мы предлагаем вам поговорить о том, что фанам Stray Kids удалось найти на просторах интернета о религиях, к которым принадлежат парни. Возможно, это поможет вам лучше понять их мышление и сблизиться с бойзбендом.


Бан Чан (Bang Chan)

Так как парень особо нигде не упоминал свои верования, в сети существуют лишь догадки: не религиозен (от слова «совсем») или христианин.

Минхо (Minho)

Не очень религиозен или является атеистом.

Чанбин (Changbin)

Скорее всего принадлежит к христианству, однако, некоторые уверены, что парень относится к данной теме без интереса и не исповедует религии.

Хёнджин (Hyunjin)

Католик или православный.

Джисон (Jisung)

Христианин. Одному фану Stray Kids даже удалось узнать, что его баптистское имя — это «Питер» («Peter»).

Феликс (Felix)

Широко известно, что он католик. Феликс носил серьги с изображением распятия, ходил в христианскую или католическую школу в Австралии.

Сынмин (Seungmin)

Не религиозен или христианин.

Чонин (Jeongin)

Подтверждал лично, что является католиком.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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