К какой религии принадлежат мемберы Stray Kids?

Лидия Мартынова

Корейские айдолы отличаются от других звезд своей открытостью и желанием поделиться с фанатами каждой деталью своей жизни, поэтому поклонники с благодарностью относятся к мемберам знаменитых групп и с удовольствием изучают всю информацию о своих кумирах на интернет-площадках. Сегодня мы предлагаем вам поговорить о том, что фанам Stray Kids удалось найти на просторах интернета о религиях, к которым принадлежат парни. Возможно, это поможет вам лучше понять их мышление и сблизиться с бойзбендом.

"поднимите руку, если бан чан когда-нибудь вас обижал"



скз:*агрессивно поднимают руки* pic.twitter.com/kBrifn7N2y — хочю сосиски с сыром (@taetae_______) September 16, 2020

Бан Чан (Bang Chan)

бан чан давай поженимся pic.twitter.com/HDxDrbj3e1 — эля 💡 (@beerplusbts) September 17, 2020

Так как парень особо нигде не упоминал свои верования, в сети существуют лишь догадки: не религиозен (от слова «совсем») или христианин.

Минхо (Minho)

ли минхо разбивает сердца 😭 pic.twitter.com/7karMnZndJ — ♡ 딸기 기적 (@livinginthpast) September 26, 2020

Не очень религиозен или является атеистом.

Чанбин (Changbin)

Скорее всего принадлежит к христианству, однако, некоторые уверены, что парень относится к данной теме без интереса и не исповедует религии.

Хёнджин (Hyunjin)

желаю чтоб вам приснился хёнджин pic.twitter.com/o6Gjnnb690 — джuнджuс (@LHYUNUV) September 23, 2020

Католик или православный.

Джисон (Jisung)

Хан Джисон ака скейтер бой тред pic.twitter.com/jV2q5rafzV — Лапшичка 🐾🍜 (@MiraclesNoodles) September 18, 2020

Христианин. Одному фану Stray Kids даже удалось узнать, что его баптистское имя — это «Питер» («Peter»).

Феликс (Felix)

Феликс так прекрасен

Если бы он знал насколько 😢

Наше солнышко😭 #StrayKids pic.twitter.com/MjWzsnFLZd — НА ГРУДИ ТАТУ ВАНДИ |🍭STREAM BACK DOOR #IN生 (@Insideiam_Niall) September 21, 2020

Широко известно, что он католик. Феликс носил серьги с изображением распятия, ходил в христианскую или католическую школу в Австралии.

Сынмин (Seungmin)

Сынмин такой капец краш 💔 pic.twitter.com/q4EO5cQy9a — 그냥 - 리노 ⁰³²⁵ 🌾 хрен с горы 🖇️ (@stay_alisa) September 17, 2020

Не религиозен или христианин.

Чонин (Jeongin)

ты че вообще чонин

pic.twitter.com/hTeWe1qj8G — лили hyunin au (@linosinnie) September 17, 2020

Подтверждал лично, что является католиком.

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