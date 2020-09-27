Как запастись арбузами на зиму. 3 варианта приготовления в банке

Лидия Мартынова

Летом и ранней осенью пользуется особым признанием сладкая, сочная, ароматная ягода – арбуз. А вот заготовленное на зиму лакомство знакомо не многим. Арбузы можно засолить, замариновать, замочить в собственном соку. Они приготовляются, как закусочное блюдо на праздничный стол под рюмочку водки, но и будни как полезный, вкусный продукт для поднятия аппетита.

Каждый из вариантов заготовки имеет много рецептов приготовления. Рассмотрим самые признанные способы обработки ягоды на зиму в стеклянной банке.

Маринованный арбуз на зиму

Способ приготовления маринада быстрый и простой: понадобится в расчете на 1 литр воды, соль плюс сахар по 1 ст. ложки и доводят в кастрюле до кипения.

Слегка недозрелый арбуз моют, подсушивают бумажным полотенцем и разрезают на порции. Можно использовать с кожурой небольшими дольками, так ягода точно не расползется.

Банку любой емкости стерилизуют. На дно выкладывают специи: зелень укропа, петрушки, один листок лавра, пару зубчиков чеснока. После заполняют, слегка прижимая заготовленные ломтики арбуза. Состав заливают горячим маринадом, дают в нем настоятся. Затем раствор отправляют в кастрюлю, снова доводят до кипения и горячим выливают в банку с арбузом добавляя 9% уксус от ¼ до ½ стакана в зависимости от емкости банки. До полного остывания держат под «шубой». Хорошо хранится в прохладном месте.





Соленый арбуз в банке

Из сочной, сладкой ягоды можно заготовить на зиму пикантную закуску – соленый арбуз. Для рассола понадобятся в расчете на литр воды — соль, сахар по 1 ст. ложке, перец душистый горошек плюс гвоздика по 8 штук.

Арбузные дольки с коркой укладывают в банку плотными слоями до плечиков и заливают горячим рассолом, не оставляя воздушные пустоты сверху добавляют таблетку аспирина или половину чайной ложки лимонной кислоты. Готовую банку плотно закрывают крышками, дают остыть под шубой. Хранят в холодильнике или в прохладном погребе.

Арбуз в собственном соку

В собственном соку у арбуза при заготовке на зиму можно сохранить больше собственного запаса полезных и вкусовых качеств ввиду того, что ненужно добавлять уксус или другие консерванты. Без тепловой обработки в мякоти натуральным образом размножаются молочнокислые бактерии полезные для образования микрофлоры кишечника.

Для приготовления берут 2 кг арбузной мякоти и размельчают блендером до однообразной массы и добавляют соль 1 ст. ложку. В простерилизованную банку укладывают слоями арбузы, порезанные крупными кусками, и покрывают соленой мякотью. Через неделю готовую закуску хранят в холодильнике.

Важно! Хорошая, вкусная закуска получается из недозрелых арбузов небольшого размера. Главное, чтобы ягоды небыли вялыми.