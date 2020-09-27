Каким в СССР видели туризм нового века

Влада Некрасова

Советское руководство всегда ценило туристическую отрасль за её вклад не только в повышение патриотизма и культурного уровня граждан, но и в решение социально-экономических задач. На 1984 год объём доходов от туруслуг составил более миллиарда рублей (около 157 миллиардов по современному курсу). Немудрено, что о развитии этого сектора власти заботились особо и строили долгосрочные платы.

За пять лет, с 1980 по 1985 год на строительство и реконструкцию туристических объектов в одном только РСФСР потратили 203 миллиона рублей (около 29 миллиардов в пересчёте на современный курс), появилось 22,5 тысячи новых мест в гостиницах и турбазах. В своих постановлениях по этому вопросу власти уделяли внимание даже таким мелочам, как выпуск сувенирных значков и демонстрация лучших фильмов «современного репертуара» в санаториях.

27 сентября 1985 года Совмин РСФСР и ВЦСПС утвердили постановление, предполагающее очередной этап развития туристической отрасли. Он охватывал не только предстоящую пятилетку, но и период до 2000 года. Сверяясь с поручениями властей, можно представить, каким они хотели видеть туристическую отрасль на пороге нового тысячелетия. Так, туризм и экскурсии стали бы неотъемлемой частью школьного, среднего и высшего образования, а среди населения самыми востребованными маршрутами стали бы те, которые связаны с жизнью и деятельностью В.И. Ленина и других выдающихся деятелей советского государства.

Уже к 1990 году в России должны были создать новые гостиницы, базы и кемпинги на 20 тысяч мест, а к 2000 году — ещё на 35 тысяч мест. Для удобства путешествий планировалось выпускать по 200 новых туристических автобусов в год, а также обустраивать пункты отдыха на популярных магистралях. Вокруг туробъектов строили бы жилые дома, детские сады и ясли для нужд обслуживающего персонала. А для туристов повсюду бы появились разные кафе, рестораны и магазины, где они могли бы полакомиться качественным мороженным, соками, коктейлями и кофе.