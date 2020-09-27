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Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фото с детьми

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фото с детьми

Будущие король и королева Великобритании, 38-летний принц Уильям и 38-летняя Кейт Миддлтон, поделились новыми трогательными семейными снимками со своими детьми, семилетним Джорджем, пятилетней Шарлоттой и двухлетним Луи.


Дэвид Аттенборо, принц Уильям и Кейт Миддлтон (в платье от Gabriela Hearst) с детьми

Фотографии были сделаны в саду Кенсингтонского дворца во время визита известного натуралиста и телеведущего сэра Дэвид Аттенборо, который также показал герцогу и герцогине Кембриджским свой новый фильм "Дэвид Аттенборо: жизнь на нашей планете". Дети были в восторге от приезда телеведущего, так как являются его большими поклонниками.


Принц Луи и принцесса Шарлотта

Напомним, что Кейт и Уильям неравнодушны к теме защиты окружающей среды и теперь хотят поддержать инициативу Аттенборо учредить новую награду The Earthshot Prize, которой будут отмечать наилучшие достижения в сфере защиты нашей планеты. Больше информации о премии будет опубликовано уже в этом году.


Сэр Дэвид Аттенборо пришел в гости не с пустыми руками. Так, как сообщается в посте, принцу Джорджу он подарил зуб гигантской доисторической акулы, чье научное название carcharocles megalodon (переводится как "большой зуб").


Принц Уильям с детьми принцем Джорджем и принцем Луи

Сэр Дэвид нашел зуб во время семейного отдыха на Мальте в конце 1960-х годов в мягком желтом известняке острова, который образовался около 23 миллионов лет назад. Считается, что акула carcharocles megalodon вырастала до 15 метров в длину, что примерно вдвое превышает длину большой белой акулы, самой большой из ныне живущих акул.

Теперь, когда у меня есть Джордж, Шарлотта и Луи, я отмечаю, что мировоззрение действительно меняется. Вам хочется передать следующему поколению дикую природу в гораздо лучшем состоянии,

— поделился Уильям в разговоре с Аттенборо.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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