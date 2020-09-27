Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые станут родителями

Вадим Карасев

Звезды сериала "Игра престолов", 33-летний Кит Харингтон и 33-летняя Роуз Лесли, скоро впервые станут родителями! О беременности Роуз стало известно после публикации кадров из новой фотосессии с участием актрисы для британского журнала Make Magazine.





Роуз Лесли

Не каждой удастся выглядеть так стильно в шелковом наряде от Стеллы Маккартни и принять участие в модной фотосессии, будучи беременной, но Роуз не показала никаких признаков усталости на нашей эксклюзивной модной съемке для последнего выпуска Make,

— говорится в подписи к фото.









Кит и Роуз познакомились на съемках сериала, а впервые о романе между актерами заговорили в 2012 году, когда в прессу попали снимки, на которых коллеги по сериалу держались за руки на прогулке.

Несмотря на то, что они так и не подтвердили, что встречаются, анонимный источник сообщил The Stir в августе 2013 года, что актеры расстались. В следующем году издание Us Weekly сообщило, что Харингтон и Лесли возобновили свои отношения, хотя сам Харингтон назвал себя холостяком во время интервью британскому GQ, которое было опубликовано в январе 2015 года.





Однако в апреле 2016 года Кит и Роуз дебютировали как пара на красной ковровой дорожке на церемонии вручения премии Olivier Awards. Позднее Харингтон также сказал Vogue Italia, что он влюбился в свою коллегу во время съемок в Исландии. В сентябре 2017 году стало известно о помолвке актеров, а свадьбу Кит и Роуз сыграли в июне 2018 года в Шотландии.





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