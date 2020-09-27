Кристину Асмус госпитализировали
Актриса Кристина Асмус сообщила общественности о проблемах со здоровьем. По словам актрисы, ее связки находятся в критическом состоянии. Сейчас она лежит под капельницей в больнице. Однако ни уколы, ни ингаляции не помогают. Об этом актриса рассказала в Instagram.
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Лежу сейчас под капельницей 💉 Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... 🩺💊 А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии 😭 А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая 🗣 И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это всё график, которым я себя довела.. Впервые, наверное, в голове мысль - что это всё, конечно, того не стоило... 😞
«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки. А голоса нет»,— заявила актриса.
Кристина считает, что именно плотный график, которым она «себя довела», является причиной ее заболевания.
«И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре… Нет. Это все график, которым я себя довела. Впервые, наверное, в голове мысль, что это все, конечно, того не стоило»,— добавила она.
Поклонники поддерживают актрису и желают ей скорейшего выздоровления. Напомним, что в Москве начался новый театральный сезон. Кристина Асмус должна была сыграть в спектакле «Дачники». Однако теперь ее выход на сцену, вероятно, не состоится, так как у нее пропал голос.
Желаем актрисе скорейшего выздоровления.Подпишись на нас в Яндекс Новости