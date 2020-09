Кристину Асмус госпитализировали

View this post on Instagram

Лежу сейчас под капельницей 💉 Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... 🩺💊 А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии 😭 А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая 🗣 И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это всё график, которым я себя довела.. Впервые, наверное, в голове мысль - что это всё, конечно, того не стоило... 😞