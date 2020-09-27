Лавров обсудил конфликт в Карабахе с турецким коллегой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вновь разгоревшийся конфликт между Арменией и Азербайджаном.
Как сообщается на сайте МИД, российская сторона выразила готовность стать посредником в урегулировании конфликта. Главной целью Лавров назвал скорейшее прекращение огня. Он также позвонил армянскому коллеге Зорабу Мнацаканяну, готовится беседа с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Утром 27 сентября вновь разгорелась "горячая" фаза конфликта Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта: так, в Баку говорят, что армянские силы атаковали населенные пункты около Карабаха и убили гражданских, а в Ереване напротив утверждают, что атаку в этом же районе начали азербайджанские ВВС. Азербайджан официально заявил о старте масштабной контрнаступательной операции. В Армении объвлено военное положение, в военкоматы уже явились тысячи добровольцев. На фоне активизации конфликта Россия тоже вернула свои войска на территорию Армении.
Ранее Ruposters публиковал видео, на котором армянские военные уничтожают танки противника.