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Лавров вновь указал на необходимость прекращения огня в Карабахе

Лавров вновь указал на необходимость прекращения огня в Карабахе

В ходе состоявшейся сегодня, 27 сентября, беседы по телефону министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову озабоченность в связи с обстрелами в Карабахе и подчеркнул необходимость прекращения огня. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в воскресенье Лавров обсудил ситуацию в зоне карабахского конфликта с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Была выражена серьёзная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения войск в Карабахе, поступающей информацией об убитых и раненых. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. «Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации», — говорилось в официальном сообщении МИД РФ.

Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и столицы республики Степанакерт, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения. К настоящему моменту известно о потере азербайджанской стороной двух вертолётов, трёх танков и трёх беспилотных летательных аппаратов. Баку сообщил об уничтожении 12 армянских зенитных ракетных комплексов «Оса». С обеих сторон есть потери в живой силе. По данным Минобороны Азербайджана, вооружённые силы страны в эти часы наступают в направлении Агдеринского и Тертерского районов (Мардакерт). Ранее сообщалось о проведении азербайджанской армией наступательной операции на Физулинском и Джебраильском направлениях. В Армении распоряжением премьер-министра Никола Пашиняна объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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