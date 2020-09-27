Любовь к диктатуре, муж-милиционер и профессия актрисы: главное о пресс-секретаре Лукашенко Наталье Эйсмонт

Вадим Карасев

За последние пару месяцев имя Александра Лукашенко стало звучать в СМИ, без преувеличения, каждый день. Переизбранный на новый срок президент Беларуси стал главным ньюсмейкером на мировом общественно-политическом пространстве. Но справедливости ради стоит отметить, что последние годы своей популярностью (хотя и со знаком минус) он во многом обязан своему пресс-секретарю — 36-летней Наталье Эйсмонт, которая, хотя и занимает эту должность уже шесть лет, почему-то остается в его тени. Именно ее называют человеком, который помог Лукашенко утратить связь с реальностью и способствовал его политической и социальной деградации. Так ли это на самом деле и какое влияние Наталья Эйсмонт действительно оказывает на президента Беларуси, рассказываем в нашем материале.

Биография и образование

Наталья Эйсмонт (в девичестве Селюн) родилась 16 февраля 1984 года в Минске. Она окончила Минский государственный музыкальный колледж имени М. И. Глинки, а затем продолжила обучение в Белорусской государственной академии искусств, где окончила актерский факультет.





Однако по специальности она работать не захотела и в возрасте 20 лет пришла на телевидение, где стала ведущей новостных программ. Для работы она взяла себе псевдоним Наталья Кирсанова и даже ходила на курсы белорусского языка — в семье Натальи говорили по-русски, поэтому ей пришлось оттачивать родной для страны язык с лингвистом Владимиром Куликовичем. Сейчас она говорит свободно как по-белорусски, так и по-русски.





Работа на посту пресс-секретаря Александра Лукашенко

В 2014 году Наталья Эйсмонт была назначена на должность пресс-секретаря президента Беларуси Александра Лукашенко. Почему лидер Беларуси сделал выбор в пользу ее кандидатуры, сказать сложно. Говорят, что познакомить их могла подруга Эйсмонт и помощница Лукашенко Дарья Шманай, которая неоднократно побеждала на белорусских конкурсах красоты. Сама Наталья говорила, что о своем назначении на должность не догадывалась, и это стало для нее полной неожиданностью.

Интересно, что более 10 лет у Лукашенко вообще не было пресс-секретаря: его предыдущая помощница Наталья Петкевич ушла с этой должности в 2003 году.

Люди из окружения Эйсмонт рассказывают, что сначала она вела себя довольно скромно, но затем быстро втянулась в рабочий процесс и стала одним из главных людей в окружении президента. Эйсмонт отвечает в том числе и за речи Лукашенко, однако она говорит, что саму их суть все же определяет президент, — она лишь готовит тезисы.





Самые интересные моменты, фрагменты выступлений — это когда глава государства говорит от себя. Для нас важно хотя бы приблизиться к этому самому стилю,

— отмечает она.

И если работой Натальи Эйсмонт Лукашенко, похоже, доволен, то вот его 16-летний сын Николай пресс-секретаря своего отца не жалует.

Самый больший враг у него — Эйсмонт, потому что сына президента сфотографируют, где-то что-то. Он просто жутко на это реагирует, меня это даже порой настораживает,

— говорил Лукашенко несколько лет назад.

Оказывается, Коле публичная жизнь не по душе, а Наталья Эйсмонт отвечает и за его образ тоже.





Как говорят белорусские журналисты, именно она является автором телеграм-канала "Пул первого", где впервые было опубликовано видео Лукашенко с его сыном Колей, на котором они с автоматами в руках ходят по Минску. О протестах там ничего не пишут, ну разве что хвалят сотрудников правоохранительных органов за их работу.





Именно благодаря Эйсмонт, как говорят, Александр Лукашенко утратил связь с реальностью. Она, по мнению белорусских источников, оказывает большое влияние на президента Беларуси и создает для него видимость единения и любви со стороны белорусского народа. В том числе и тщательно следит за тем, чтобы к нему не попали критические публикации о нем в СМИ.

Опытный и умелый политик, человек из народа превратился во владельца многочисленных резиденций, оторванного от реальности человека, который гордится тем, что является "диктатором". Белорусское общество сильно изменилось за последние годы, и отставание Лукашенко все сильнее бросается в глаза. Для него айфон — это плафон, он плохо понимает, что такое социальные сети, мессенджеры,

— приводит слова пресс-секретаря координационного совета оппозиции Антона Родненкова издание "Медуза".





Лукашенко она считает очень активным президентом и в работе с ним придерживается следующего принципа:

Чем активнее в публичной плоскости руководитель, тем спокойнее в этой же самой публичной плоскости пресс-секретарь, и обратная взаимозависимость,

— считает она.





При этом не скрывает, что ей приходится быть очень осторожной.

Как можно не быть осторожной, работая в должности пресс-секретаря президента? Я должна быть осторожной, зная, что каждое мое слово и иногда каждый взгляд рассматриваются просто под микроскопом. Знаю, что меня сравнивают с моими коллегами из других стран. В этом ничего страшного нет. Это абсолютно нормально. Но в каждой стране, в каждой конкретной ситуации, на каждом конкретном предприятии или в ведомстве свои реалии, и нужно им соответствовать,

— отмечала Эйсмонт.





Взгляды

"Диктатура — это уже наш бренд", — этой фразой Наталья Эйсмонт, пожалуй, лучше всего охарактеризовала свои политические взгляды. Похоже, принципы авторитарного режима ей очень близки, и она это не скрывает.

Сегодня, в 2019 году, слово "диктатура" уже порой — не знаю, согласитесь вы со мной или нет, — приобретает какой-то позитивный оттенок. Мы видим, что происходит вокруг. Мы видим хаос, порой беспорядок. И знаете, я, может, сейчас какую-то парадоксальную вещь скажу или неожиданную, но иногда мне кажется, не сегодня так завтра в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой в нашем сегодняшнем понимании мы видим в первую очередь порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь,

— говорила она год назад.





С Лукашенко Эйсмонт, по ее признанию, во многом согласна — они придерживаются одних и тех же принципов.

Все, кто работает в администрации президента, обязаны думать в одной тональности с президентом,

— говорила она.

Поддерживала она мнение Лукашенко и о коронавирусе, говоря, что СМИ намеренно "раскачивают ситуацию".

Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса. Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию, чтобы подорвать доверие к власти,

— говорила она.





Самым влиятельным человеком в истории Наталья Эйсмонт при этом считает Уинстона Черчилля, а из своих современников — Стива Джобса. В числе знаменитых женщин, которые восхищают ее больше остальных, — Маргарет Тэтчер и Анджелина Джоли.

Личная жизнь и увлечения

Со своим мужем Иваном Эйсмонтом Наталья познакомилась на телевидении в 2006 году, где он работал политическим обозревателем на государственных каналах, а до того был капитаном милиции в городе Гродно. Спустя два года после знакомства они стали встречаться, а еще через два, в 2010 году, поженились. Наталье на тот момент было 26 лет, а Ивану — 33 года.





Наталья Эйсмонт с мужем Иваном

Свадьба пары была довольно скромной и совсем не пафосной. Вел торжество тамада в образе милиционера. Заготовленные шутки были соответствующие — к примеру, весьма остроумными ведущий посчитал слова о том, что жениха "принудили к сожительству с целью улучшения жилищно-бытовых условий". Детей у пары пока нет.

43-летний супруг Натальи сейчас занимает должность председателя Белтелерадиокомпании. Массовые акции протеста, на которые белорусский народ стал выходить после президентских выборов, Эйсмонт освещать не стал, из-за чего многие из сотрудников телерадиокомпании уволились с работы.





Иван Эйсмонт

Наталья Эйсмонт увлекается спортом. Она катается на лыжах, роликах, велосипеде и бегает. При этом она говорит, что спорт в ее жизни появился относительно недавно, как раз когда она была назначена на должность пресс-секретаря Лукашенко.

Спорт пришел в мою жизнь в 30 лет. И, наверно, можно сказать, что вопреки моему желанию. Президент не скрывает: все, кто работает рядом с ним, должны быть приверженцами этого самого здорового образа жизни и должны заниматься спортом на мало-мальски неплохом уровне. Я бы сказала так: это наша должностная обязанность — выглядеть хорошо и быть спортивными,

— признавалась она в одном из интервью.









Пресс-секретарь Лукашенко есть в соцсетях: она активно ведет инстаграм и менее активно — фейсбук. Причем это отнюдь не рабочие аккаунты — она часто делится снимками из личной жизни и хвастается своими спортивными успехами. Интересно, что хейтеров (которых, надо сказать, у нее немало) она не блокирует — то ли это какое-то упущение, то ли намеренная "прозрачность" и та самая свобода слова, мол, белорусскому народу никто не запрещает высказывать свое мнение и наказывать за это не собирается. Критиковать Эйсмонт белорусы действительно не боятся и не только называют ее вместе с мужем "убийцами", "карателями" и "пропагандистами" (и это цензурная версия того, что ей пишут), но и призывают ее к ответу в Гаагском суде. На это она никак не реагирует, отмечая, что не следует "кормить тролля".





Не кормить тролля — это абсолютно правильно. Вы видите, они действительно нарастают как снежный ком, и иногда это просто уже напоминает какую-то бессмыслицу. Конечно, не хотелось бы на это все реагировать. Но когда касается каких-то ключевых политических моментов, здоровья, семьи, не реагировать нельзя. Конечно, здесь достаточно двух слов: не дождетесь!

— говорит она.



