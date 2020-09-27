Лукашенко посоветовал Макрону заняться внутренними делами Франции

Лидия Мартынова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на призывы Эммануэля Макрона покинуть пост главы республики посоветовал ему заняться внутренними делами страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Макрон назвал происходящее в Белоруссии кризисом власти, которая старается удержаться с помощью силы. Он призвал Лукашенко покинуть пост главы республики.

«Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона, хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты», — цитирует БелТА Лукашенко.

Он также добавил, что его французский коллега слишком много внимания уделяет выборам в Белоруссии.

Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, победу на них с 80,1 процента голосов одержал Александр Лукашенко. Его основного конкурента Светлану Тихановскую поддержали 10,12 процента проголосовавших. Оппозиция результаты выборов не признает. Однако 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.