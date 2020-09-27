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Манимейкеры BTS. Сколько зарабатывают мемберы «Бантан»?

Манимейкеры BTS. Сколько зарабатывают мемберы «Бантан»?

Бесчисленные проекты BTS делают их настолько богатыми, что у вас просто отпадет челюсть, когда вы услышите, сколько денег у этой семерки.


Парни из южнокорейского бойзбенда BTS хорошо зарекомендовали себя в мире музыки после нескольких лет с момента дебюта. Слава группы настолько высока, что их состояние пополняется невероятными суммами каждую минуту.

Business Insider сообщает, что у BTS есть большие активы. Несмотря на то, что все они живут вместе в элитном общежитии, у некоторых из них есть собственные апартаменты. Сообщается, что Джин (Jin) потратил на свою квартиру 1,7 млн долларов наличными. Джей-Хоуп (J-Hope) — 1,6 млн долларов, Чонгук (Jungkook) — 1,74 млн долларов, а Шуга (Suga) «спустил» 3 млн долларов на несколько объектов недвижимости.

В среднем, заработная плата каждого из BTS составляет 8 млн долларов. Эта сумма пополняется на продюсировании и написании текстов, а также релизами треков и трипами в музыкальные туры. Парни очень важны для экономики страны: их коллектив приносит Корее 3,6 млрд долларов.

Можете себе представить, какой рост их ожидает в ближайшие годы, если уже сейчас парни отхватили «немалый кусок» достояния мира?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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