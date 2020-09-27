Меркурий в Скорпионе с 27 сентября: как изменится жизнь Знаков Зодиака

Вадим Карасев

27 сентября Меркурий переходит в Знак Скорпиона. Это очень важное событие для представителей большинства Знаков Зодиака. Астрологи расскажут, что для нас приготовил Меркурий.

Меркурий — планета, которая ведает финансовыми и информационными потоками. В Знаке Скорпион он пробудет до 28 октября, но астрологи дали свой прогноз на период с 27 сентября по 13 октября, потому что 14 числа планета станет ретроградной и характер ее воздействия кардинально изменится. Начиная с 27 числа астрологи советуют пользоваться камнями для привлечения денег, чтобы стать богаче и успешнее.

Овен

У Овнов ожидается очень динамичный период, в который многие из окружающих людей могут начать провоцировать их на негативные эмоции. Работа в коллективе будет затруднена, но зато в одиночестве рабочий процесс станет гораздо более продуктивным и интересным. Особенно это касается представителей творческих профессий.

Телец

Тельцам с 27 сентября можно смело начинать тратить деньги. Можно потратить их на развлечения, на отдых, на покупку чего-то очень важного. Для финансовой активности лучшего периода не придумать. Меркурий в Скорпионе для Тельца — время удачи.

Близнецы

Близнецам начиная с 27 сентября нужно выделить немного времени на чистку информационного поля. Очень важно почистить телефон и компьютер от ненужного хлама и вирусов. Также полезно будет навести порядок на рабочем месте и дома. Это позволит с большим успехом заниматься работой и бизнесом, поднять уровень заработка.

Рак

Ракам Меркурий в Скорпионе принесет как проблемы, так и удачу. Проблемы могут придти незаметно и нежданно. Например, могут срываться планы, причем по неясным причинам. Удача ожидает Раков в процессе поиска новых увлечений, новой работы. Также успешными будут командировки.

Лев

Меркурий под влиянием стихии Воды непредсказуем. Львам стоит быть осторожнее в процессе совершения покупок. Если придется внепланово потратить круглую сумму, лучше воспользоваться заговором на удачную покупку. Это поможет не потратить деньги зря. С 27 числа Львам нужно смотреть в оба и не рисковать.

Дева

Меркурий в Скорпионе для Дев — это идеальный талисман удачи, но улыбнется успех людям данного Знака не только в финансовой сфере. С 27 сентября по 13 октября можно смело заниматься обучением. Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Девам в эти две недели не бросать начатых дел.

Весы

С переходом Меркурия в Знак Скорпиона жизнь Весов изменится в лучшую сторону. Будет меньше стресса и больше возможностей познакомиться с интересным человеком. Период с 27 сентября по 13 октября окажется полезным для поисков второй половинки, деловых совещаний, собраний и собеседований.

Скорпион

Несмотря на то, что Меркурий перейдет в родной Знак Скорпионов, жизнь изменится не только в лучшую сторону. Например, можно будет ожидать обострения ревности со стороны близких и второй половинки. С другой стороны, Скорпионы смогут узнать нечто очень важное о себе и своих скрытых способностях.

Стрелец

Стрельцам Меркурий с 27 числа начнет открывать правду. Можно ждать озарений и творческих всплесков. Астрологи советуют не замыкаться в себе и как можно больше общаться с окружающими. Также желательно чаще прислушиваться в рекомендациям близких.

Козерог

Козерогам начиная с 27 сентября стоит постоянно учитывать закон бумеранга. Все поступки и слова этих людей будут иметь определенные последствия. Астрологи советуют делать как можно больше добра окружающим. Возможно, Козерогам придется столкнуться с недопониманием со стороны окружающих.

Водолей

Жизнь Водолеев Меркурий практически не изменит. Наоборот, он поможет закрепить уже достигнутый ранее результат. Иногда это будет работать в неправильную сторону, когда ссоры и конфликты будут только усугубляться. Нужно вовремя сказать себе «стоп» и предложить человеку перемирие.

Рыбы

С 27 числа Рыбам можно задуматься об отдыхе. Жизнь этих людей изменится, но еще лучше будет, если осознание своих прошлых ошибок и новые идеи придут во время отдыха и релаксации. Также в данный период цель будет полностью оправдывать средства. Амбиции не должны оставаться пустым звуком. Нужно действовать.