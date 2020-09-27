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МИД Белоруссии: «западные соседи» пытаются ввергнуть страну в хаос

МИД Белоруссии: «западные соседи» пытаются ввергнуть страну в хаос

Будущее Белоруссии будет решаться ее народом через конституционную реформу, а не на баррикадах. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Будущее Белоруссии будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны. Решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране», — сказал он.

Министр также заявил, что некоторые государства из числа западных соседей Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад.

«Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом», — заявил глава белорусского МИД.

Неделя Генеральной Ассамблеи ООН в этом году проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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