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Минобороны опровергло фейк об отчислении курсантов после катастрофы Ан-26

Минобороны опровергло фейк об отчислении курсантов после катастрофы Ан-26

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Ни один курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба (ХНУВС) не забрал документы из вуза после катастрофы транспортного самолета АН-26, которая произошла в Чугуеве.

Как сообщает Министерство обороны Украины, в сети появилась информация о так называемом «массовом написании рапортов на отчисление курсантами летного факультета первого курса» — она не соответствует действительности.

«По информации Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, ни один курсант летного факультета не изъявил желания отчислиться из университета», — заявили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что из-под обломков потерпевшего крушение в Чугуеве транспортного самолета Ан-26 извлечены бортовые самописцы, которые должны помочь установить обстоятельства катастрофы, приведшей к гибели 27 человек.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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