МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году

Лидия Мартынова

Минэкономразвития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макроэкономическом прогнозе МЭР.





"Ожидаемый объем добычи в 2020 году оценивается на уровне 395 миллионов тонн (-10,5%). Снижение производства связано с низкими мировыми ценами на уголь и продолжением тенденции по сокращению объемов закупок рядом ключевых потребителей на европейском рынке", - говорится в документе.

По итогам 2019 года добыча угля в РФ составила 439,2 миллиона тонн. Более половины добычи обеспечено Кузнецким угольным бассейном.

Минэкономразвития ожидает, что в 2021 году падение добычи замедлится до 1,1%, в 2022 году – до 0,3%, а в 2023 году снижение будет нулевым.

"В среднесрочном периоде ожидается сохранение мировых тенденций по сокращению объемов потребления угля и переориентации на потребление наиболее калорийных марок углей", - отмечается в прогнозе.