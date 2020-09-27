Могла бы быть ты! Тэхён рассказал, как познакомился с фанаткой

Анастасия Иванова

Ты когда-нибудь думала о том, что можешь познакомиться со своим кумиром в самом неподходящем для этого месте? Такое случается часто. Особенно с участниками к-поп группы BTS.

Как-то раз на официальном YouTube-канале BANGTANTV Ви (V) поделился забавной историей, которая с ним случилась во время отдыха. Айдол играл в мобильную игру и встретил там свою поклонницу, с которой начал переписываться.

«Могу я поделиться этой историей? Когда я играл в мобильную игру во время съемок (это был перерыв), кто-то сказал (в чате): «Кому нравятся BTS?» Поэтому я сказал: «Я, я» и отправил этому человеку личное сообщение. у нее был никUltra Suga или что-то в этом роде. Я спросил: «Значит, тебе нравится Шуга?» и она сказала: «Да, он мне очень нравится». Я спросил: «Я больше всего не люблю Ви. Что думаете?» Она сказала: «Я дорожу всеми ими, они все такие драгоценные»»,

— вспоминает Ви.

Айдол был очень тронут тем, что она ему сказала. Ви отметил, что именно прилагательным «драгоценные» можно описать всю группу BTS.

А в каких местах тебе приоделось встречаться с кумирами?

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