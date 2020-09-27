Начаты авиарейсы между Россией и Казахстаном

Алексей Вольцев

С 27 сентября «Аэрофлот» возобновил полеты между Москвой и Нур-Султаном, остановленные из-за коронавируса. Первый рейс в Казахстан уже отправился из аэропорта «Шереметьево».

«Регулярные рейсы SU1956 Москва — Нур-Султан и SU1957 Нур-Султан — Москва будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — сообщила авиакомпания.

На этой неделе Россия возобновила авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией. Из-за пандемии с марта международные полеты были постановлены.

Сейчас доступны для путешествий ряд городов Турции, Великобритания, Танзания, Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Беларусь, Киргизия и Казахстан. В октябре Россия возобновит авиасообщение с Чехией.