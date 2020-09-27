Надо обсуждать. Премьер Армении допустил признание независимости Карабаха

Влада Некрасова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, об этом он сказал на экстренном заседании парламента.

"Мы обсуждаем все возможности, все сценарии развития событий", – сказал Пашинян, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть. Пашинян подчеркнул, что ситуация вокруг Карабаха находится в развитии, целостной картины нет.

Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Отмечалось, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три азербайджанских беспилотника.

Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Армения объявила о введении всеобщей мобилизации в стране, в Азербайджане подчеркнули, что в принятии аналогичных мер необходимости нет.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Азербайджане назвали число пострадавших из-за ситуации в Карабахе.