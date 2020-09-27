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Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке

Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке

Намджун (Namjoon) из BTS не из тех парней, которые готовы рассказать о своих чувствах первому встречному. Даже у его лучших друзей, членов группы BTS, не всегда получается узнать, что думает парень о тех или иных эмоциональных моментах в карьере бэнда.


Но иногда он все же позволяет себе стать немного чувственнее и рассказывает любимым фанатам о душевных переживаниях, ведь то, что он делает, на самом деле является очень важным для многих людей по всему миру. Джуни чувствует ответственность за свое творчество и с каждым часом старается привнести что-то новое в треки, чтобы слушатели могли насладиться его композициями и увидеть в них себя.

«Я хочу, чтобы люди, которые любят наше творчество, не просто прослушали песни с камбэка, а постарались окунуться глубоко в смысл текстов, прочувствовать каждое слово и пропустить эти треки через себя»,

— смущенно проговорил парень в одном интервью.

АРМИ поблагодарили парня за душевный посыл и вспомнили старый трек BTS V & RM — 4 O’CLOCK, в котором Джун проявил свою нежность и глубину, раскрыв фанбазе свои истинные чувства.

«Кто еще может петь так «по-настоящему», как РМ? Он не всегда раскрывается, но когда делает это, мурашки по коже идут, насколько он естественный и живой»,

— комментируют в фан-аккаунтах «Бантан».
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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