Наряжаемся дома: смотрим на нижнее белье и колготки в новых лукбуках

Вадим Карасев

Если одновременно хочется и остаться дома, и надеть что-то нарядное, то на помощь придет нижнее белье! В новой подборке смотрим на новые коллекции от Agent Provocateur, Intimissimi, Incanto и других брендов.

1.Agent Provocateur

Agent Provocateur представил кампанию #FearlessFeminity — гимн бесстрашной современной женственности во всей ее красоте. Ну а женственность сегодня, как калейдоскоп — многогранна. Героини этого года умеют подстраиваться под обстоятельства: находят чувственность в простых вещах, маленькие радости и ежедневные приключения. Мы хотели запечатлеть "агента провокатора" в каждой женщине,

— комментирует Сара Шоттон, креативный директор Agent Provocateur.

Героинями лукбука стали пять разных женщин: повар и автор кулинарных книг Джицци Эрскин, звезда джаз-рэпа IAMDDB, мотоциклистка Доминика Грнова, модель Жасмин Азия и художница, инструктор по йоге и режиссер Бреанна Бокс.









2.Intimissimi

В центре внимания нового лукбука осенне-зимней коллекции оказались не известные модели, а сами предметы нижнего белья — настоящие звезды кампании. В линейке есть и довольно лаконичные классические варианты, и модели с контрастной вышивкой: каждая женщина лучше других знает, как ей стать "по-своему прекрасной" и какой образ отражает ее собственное понимание женственности, уверены в бренде.









3.Hunkemöller

Осенний homemade-лукбук Hunkemöller создали амбассадоры бренда — фотограф Вивиан Хорн и модель Элин ван Хаастерен, не выходя из квартиры Вивиан в Амстердаме. Сменяя друг друга и дурачась перед камерой, подруги примерили новую коллекцию мягких и невесомых бралеттов с эффектом "второй кожи", которые захочется носить и дома.





4.Calzedonia

В новой коллекции бренда можно найти тонкие прозрачные колготки черного цвета с мелким узором с эффектом велюра, романтичную модель, которую украшает надпись "я тебя люблю" на разных языках мира. Появится в новой коллекции и главный хит прошлых сезонов — черные колготки с вертикальной стрелкой сзади. Ну а звездой новой коллекции является кружевной комбинезон.

Еще две модели, которые не останутся без внимания, это легинсы из экокожи и облегающие скинни. Помимо колготок, в коллекции сезона осень-зима представлены носки, созданные для поклонников уличного стиля.





5.Incanto

Тончайшее кружево, разнообразные модели бра и классическая палитра с акцентами из оттенков фуксии и ментола — все это воплощается в широком модельном ряде новой коллекции, где можно найти как подчеркнуто сексуальные комплекты, так и более сдержанные и лаконичные.







