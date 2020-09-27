Народные приметы на октябрь 2020 года

Вадим Карасев

Народные приметы — это кладезь мудрых советов, прошедших через века и не потерявших своей актуальности. Приметы на октябрь 2020 года помогут каждому обойти неприятности стороной, а также привлечь в жизнь счастье и благополучие.

Середина осени — время, когда все четче ощущается холодное дыхание зимы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют найти способ обойти осеннюю хандру, которая может выбить из равновесия, а также прислушаться к мудрым советам наших предков. Приметы, переходящие из поколения в поколение, и по сей день приносят пользу, а также помогают жить в гармонии с внешним миром и день за днем привлекать в жизнь позитивные перемены.

1 октября. Журавли, поднимающиеся на крыло, по примете сулят первый снег к празднику Покрова 14 октября.

2 октября. В этот день в старину начинали сбор меда, который обладает удивительными целебными свойствами. Также считалось, что 2 октября можно привлечь любовь, чтобы успешно выйти замуж.

3 октября. В этот день определяли погоду по ветру. Если он дует с юга — ждут тепла, а если с севера, то скоро придут холода. Ветер с востока сулит сухую погоду, а с запада — дождливую.

4 октября. Холод при ясной погоде в этот день с утра — к суровой зиме и сильным морозам.

5 октября. По примете листья, держащиеся на деревьях до этого дня, сулят позднюю зиму.

6 октября. Примета гласит, что в этот день получаются самые правдивые гадания на деньги. Для того, чтобы узнать о своем финансовом будущем, на ночь стакан с водой ставили у открытого окна, и если с утра в нем что-то будет, то деньги придут в дом.

7 октября. Много желудей на деревьях— к теплой и скоротечной зиме.

8 октября. Снег в этот день сулит ранее наступление зимы.

9 октября. Снег, выпавший на мокрую землю, растает не скоро, а если на сухую, то его вскоре не станет.

10 октября. Сильные морозы по примете будут, если на елях и соснах много шишек. Тепло и ясная погода в этот день — к теплой и продолжительной осени.

11 октября. По примете в этот день случается разгул нечистой силы, которая может проникнуть в дом. От нее защищались оберегами и старались лишний раз не выходить на улицу, чтобы не стать жертвой порчи или сглаза.

12 октября. Примета гласит, что в этот день солнечная и теплая погода сулит мягкую зиму без сильных морозов и метелей.

13 октября. Первый снег выпадает в этот день — зима придет поздно и будет держаться долго.

14 октября. Снег на Покров — к ранней холодной зиме, а солнечная и ясная погода — к продолжительной осени и теплой зиме.

15 октября. Считается, что родившимся в этот день во всем сопутствует удача. Примета гласит, что 15 октября нужно защищать дом от нечисти и дурных людей, чтобы уберечь семью от бед.

16 октября. По примете в этот день нужно принести в дом осиновую кору, чтобы защитить семью от порчи и сглаза.

17 октября. В этот день старались не ходить в лес, чтобы не заблудиться из-за проделок лешего. Теплый день — теплая зима.

18 октября. Безветренная погода сулит скорое наступление холодов.

19 октября. По примете в этот день проверяли собранный урожай, и если его много и он хорошего качества, то год будет счастливым и богатым. Погода этого дня укажет на то, какой будет весна.

20 октября. Ясная погода означает, что зима придет не скоро. Если снег выпал, но листья на деревьях еще есть, то скорых снегопадов ждать не приходится.

21 октября. По примете этот день самый удачный для покупок. В прежние времена 21 октября старались запастись зимними вещами.

22 октября. В этот день для удачи и привлечения в дом богатства готовили кашу и угощали ей всех членов семьи.

23 октября. Рябина, алеющая на деревьях в большом количестве, указывает на то, что в скором времени польют затяжные дожди.

24 октября. По примете пройти в этот день по свежему льду — к достатку на весь год. Если лед на реке встал, то в ближайшее время оттепели не будет.

25 октября. Если в этот день звезд на небе много — в следующем году будет богатый урожай. Семена заговаривают после захода Солнца, чтобы они взошли дружно и усилия не пропали даром.

26 октября. По примете 26 числа обязательно ходят в баню и запаривают целебные травы, чтобы справиться с недугами. Ругаться в этот день — к убыткам и проблемам.

27 октября. В этот день по примете девушки и женщины не занимались домашними делами, чтобы не привлечь в жизнь и семью неприятности.

28 октября. По примете 28 октября нужно убраться в доме, чтобы вымести все несчастья и беды.

29 октября. Считается, что попасть под дождь в этот день — к исцелению всех недугов на год вперед.

30 октября. В предпоследний день октября мытье под запретом. Поверье гласит: тому, кто помоется, не видать здоровья и благополучия на протяжении всего года.

31 октября. В последний день месяца смотрели на листопад, и если его не было, то зима обещала быть холодной и долгой, при условии, что листья остаются на деревьях.