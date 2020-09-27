«Нет у него никого»: Анастасия Решетова рассказала о новой девушке Тимати

Лидия Мартынова

Общественность никак не может остановиться обсуждать разрыв Тимати и Анастасии Решетовой. Каждый день знаменитостям задают массу вопросов, касательно их личной жизни. Все из-за того, что поклонники не верят в их расставание.

Пользователи сети считают, что Анастасия и Тимати на самом деле не расстались, а просто решили «словить хайпа». Пара то часто появляться вместе в stories, то мило комментирует друг другу посты. Неудивительно, что фанаты надеялись, что пара возобновила роман.

Однако Анастасия решила окончательно развеять все слухи. Она заявила, что они с Тимати разъезжаются по разным квартирам. После этого у общественности появились новые вопросы. В сети считают, что Тимати завел новый роман.

Девушки-коллеги Тимати даже в шутку выкладывать совместные фото с подписями: «Теперь можно». Поклонники решили узнать у Анастасии, действительно ли у рэпера появилась новая пассия.

«Вот тебе и отношения напоказ.. Часто приписывают то, чего нет, а также имеют привычку «залезть в чужую постель»… Нет у него никого, да и я пока что не имею цели заводить новые отношения»,

— призналась Решетова у себя в Instagram. Подпишись на нас в Яндекс Новости