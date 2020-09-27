Новак оценил усилия России по недопущению коллапса мировой экономики

Алексей Вольцев

Россия делает все возможное, чтобы не допустить коллапса энергетического рынка и, как следствие, всей мировой экономики; при этом отрасль будет долго восстанавливаться после шока, связанного с пандемией COVID-19, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на заседании глав минэнерго G20.

"В этом году это уже вторая встреча министров энергетики G20, мы собирались в апреле для выработки совместных мер реагирования в виду беспрецедентного спада экономической активности... Россия взяла на себя беспрецедентные обязательства по балансировке рынка как ответственный участник энергетического рынка. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке и, как следствие, глобальной мировой экономики", - сказал Новак.